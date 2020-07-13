Aslan’ın gücü bu kadar

Aslan'a bir darbe daha. Pandemi sonrası çok büyük bir düşüş yaşayan Galatasaray ligin son sırasındaki Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenildi. Böylece kazanamama serisi 8 maça yükseldi. 20. dakikada Adem'in şutunda kaleye giden topu Pazdan yatarak ayağıyla önledi.



BELHANDA ZORU BAŞARDI!

37. dakikada Michalak'ın şutunu kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi. 46. dakikada Orgill'in şutu az farkla dışarı gitti. 54. dakikada Belhanda bomboş pozisyonda yüzde yüz golü atamadı.





ÖMER'İN FRİKİĞİ DİREKTE

58'de Ömer Bayram'ın etkili frikiği direkten döndü. 62'de Ankaragücü penaltı kazandı. Scariano skoru 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 3 puan Ankaragücü'nün oldu: 1-0.