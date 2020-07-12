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    • 12.07.2020 20:07
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    1. Lig'de Hatayspor şampiyon olarak 'e yükseldi

    Son dakika haberleri... 1. Lig'in 33. haftasında 'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak 'e çıkmayı garantiledi.

    Hatayspor şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi

    1. Lig'in 33. haftasında 'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ve 'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da, futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

    Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğüyle bordo-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik ekip sahada bir araya geldi.

    Hatay ekibi, kenti ilk kez Süper Lig'de temsil edecek olmanının mutluluğunu yaşadı.

    Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden yöneticiler ve Hatay protokolü de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

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