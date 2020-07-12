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    • 12.07.2020 19:16
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    Başkanı 'ı ceza durduramadı! Vinçe çıkıp maç izledi

    Başkanı , cezalı olduğu için Ümraniye maçını kiraladığı vinçin kabininde izledi.

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı ceza durduramadı! Vinçe çıkıp maç izledi

    1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

    'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'un Başkanı , cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti.

    Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan Başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.

    421 GÜN CEZA ALMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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