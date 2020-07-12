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    • 12.07.2020 20:13
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    • 12.07.2020 20:13
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    Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

    Süper Lig'in 32'inci haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 21.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

    Maçın ilk 11'leri belli oldu

    Süper Lig'in 32'inci hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, zorlu rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:     Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

    Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone

    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR
    Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

    SEZONUN İLK MAÇINI SİVASSPOR KAZANMIŞTI
    Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig tarihinde hiçbir sezonda rakibini iki maçta da mağlup edemedi.

    SİVASSPOR'UN DEPLASMANDA EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM FENERBAHÇE
    Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Rıza Çalımbay'ın ekibi sarı-lacivertliler karşısında çıktığı 13 deplasman maçında 36 goıl yedi.

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