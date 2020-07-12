



REAL MADRİD'İN LİSTESİNDEYDİ

Geçen yıl Real Madrid ile de adı anılan Leo Santos için mart ayında da temas olmuştu. Efsane kaptan Alex'in önerisi ve ısrarı sonrasında Brezilyalı stoper için ilk ciddi adım atılmış oldu...



BİR STOPERDEN DAHA FAZLASI!

Stoper oynamasına karşın top tekniği yüksek bir oyuncu olan Leo Santos, defalarca Brezilya U20 ve U17 takımlarında da boy göstermiş bir isim.

Leo Santos'un bonservisi ise Corinthians'ta.