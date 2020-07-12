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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    'de bombası! de Souza önerdi...

    Stopere 2 takviye yapmayı planlayan , ’ın2 1 yaşındaki yükselen yıldızı ’a talip oldu. ’in tavsiye ettiği stopenri bonservisi ise 6 milyon Euro.

    Leo Santos bombası

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen F.Bahçe'de sürpriz bir isim için girişimler başladı. Sarı-Lacivertliler, Alex'in önerisiyle 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Santos'un menajeri ile görüştü. Brezilyalı futbolcu daha önce de gündemine gelmişti.



    REAL MADRİD'İN LİSTESİNDEYDİ
    Geçen yıl Real Madrid ile de adı anılan Leo Santos için mart ayında da temas olmuştu. Efsane kaptan Alex'in önerisi ve ısrarı sonrasında Brezilyalı stoper için ilk ciddi adım atılmış oldu...

    BİR STOPERDEN DAHA FAZLASI!
    Stoper oynamasına karşın top tekniği yüksek bir oyuncu olan Leo Santos, defalarca Brezilya U20 ve U17 takımlarında da boy göstermiş bir isim.
    Leo Santos'un bonservisi ise Corinthians'ta.



    BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
    Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Leo Santos için Fenerli kurmaylar, Corinthians'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Anlaşma olursa oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.


    Leo Santos, yüksek top beceresi nedeniyle zaman zaman orta sahada da görev yapabiliyor. Özellikleri nedeniyle Real Madrid'in de takibine takılmıştı.

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