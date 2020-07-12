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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    Avrupa aşkına! , spor'u konuk ediyor...

    'in 32. haftasında , bugün evinde spor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Fenerbahçe mutlak 3 puanı hedefliyor.

    Avrupa aşkına
    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bugün evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Fenerbahçe mutlak 3 puanı hedefliyor. Sivas da Şampiyonlar Ligi vizesi için iddiasını devam ettirmek amacında.

    HAZIRLIKLAR TAMAM
    F.Bahçe dün yaptığı taktik çalışmayla Sivasspor mçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertli oyuncular Samandıra'da kampa girdi.
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