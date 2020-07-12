Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bugün evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Fenerbahçe mutlak 3 puanı hedefliyor. Sivas da Şampiyonlar Ligi vizesi için iddiasını devam ettirmek amacında.
HAZIRLIKLAR TAMAM
F.Bahçe dün yaptığı taktik çalışmayla Sivasspor mçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertli oyuncular Samandıra'da kampa girdi.
HAZIRLIKLAR TAMAM
F.Bahçe dün yaptığı taktik çalışmayla Sivasspor mçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertli oyuncular Samandıra'da kampa girdi.