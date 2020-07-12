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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    Fener’i bekliyor

    Sözleşmesinin son senesini yaşayan ilk görüşmeyi ile yapacak. Milli sol bekin takımda kalmak istediğini Emre’ye söylediği iddia edildi.

    Hasan Ali Kaldırım Fener’i bekliyor
    İsmi zaman zaman Galatasaray ile anılsa da bunu doğrulamayan ve ilk görüşmesini kulübü Fenerbahçe ile yapacağını menajeri aracılığıyla beyan eden Hasan Ali Kaldırım, yönetimden çağrı bekliyor. Sakatlığını atlattıktan sonra performansını arttırmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın futbolun başına getirilen Emre Belözoğlu'na takımda kalmak istediğini söylediği de iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Caner Erkin'den vazgeçen Fenerbahçe'nin bir sol bek transferi yapacağını ve 'ın da takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.
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