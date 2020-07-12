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    • 12.07.2020 14:14
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    'ta Boateng şoku! Teşhis konuldu

    Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin Prince Boateng'in son durumu ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada tedavisi devam eden yıldız isme aşil tendinopatisi tanısı konduğu bildirildi.

    Beşiktaş'ta Boateng şoku! Teşhis konuldu

    , Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin Prince Boateng hakkında açıklamada bulundu.

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
    ''Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.''

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