Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönecek olan Mbaye Diagne sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



Senagalli futbolcu, Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki Galatasaray detayı ise gündeme oturdu. Mbaye Diagne, kendisiyle birlikte Trezeguet'in Galatasaray formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



Mbaye Diagne'nin bu hareketi Trezeguet ile Galatasaray'da yeniden buluşacağı şeklinde yorumlandı.