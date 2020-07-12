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    • 12.07.2020 09:53
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    İşte 'den sürpriz tercih! İşte Ankaragücü- maçı 11'i

    Süper Lig'e verilen koronavirüs arasından sonra adeta çöküşe geçen ve maç kazanamayarak şampiyonluğa havlu atan , Ankaragücü'ne konuk oluyor. Zorlu maç öncesi Lemina ve Falcao'nun eksiklikleri sürerken kafasındaki 11'i belirledi. Terim'in geçtiğimiz hafta oynanan Alanya maçında eleştirilen Taylan Antalyalı'ya yeniden 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

    İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı 11'i

    Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayarak ilk iki şansını yitiren Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oluyor. Üçüncü sırayı hedeflerken dördüncülüğü de kaybeden sarı-kırmızılıların galibiyetten başka düşüncesi yok. Zorlu maçta Cimbom'un yine çok eksiği var. Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak. Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

    ASLAN 61'E 17 ÜSTÜN
    Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı Galatasaray'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti. İki takım arasında bugün 98. randevu olacak. Cimbom bu maçların 61'ini kazanırken, 17'sini kaybetti. 20'si berabere bitti. Galatasaray deplasmandaki 48 maçın 24'ünü galip, 13'ünü mağlup bitirdi. Rakibine toplamda 204 gol atan sarı-kırmızılılar, 84 kez kalesini kapatamadı.

    İKİ İSİM SINIRDA
    Cimbom'da Ankaragücü maçı öncesi Seri ve Ömer Bayram sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse Göztepe maçında olmayacak.

    ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
    Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill
    Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Belhanda, Seri, Emre Akbaba, Adem Büyük
    Haberler Spor İşte Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı 11'i
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