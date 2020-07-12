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    • 12.07.2020 17:47
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    Son dakika... 'un kafilesi belli oldu

    , 'in 32. haftasında oynayacağı spor mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar...

    Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu

    Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında spor ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafile şu isimlerden oluşuyor;

    Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil , Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, Guilherme, , Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç

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