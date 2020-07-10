Trabzonspor keyifsiz başladı

ile berabere kalanile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Futbolcular moralsizdi.son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Teknik Direktör, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı. Sezon başından beri stoperde yaşanan istikrarsızlık kötü sonuçları da beraberinde getirdi.