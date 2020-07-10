Trabzonspor keyifsiz başladı

Antalya ile berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Futbolcular moralsizdi.
STOPER İSTİKRARSIZLIĞI KÖTÜ ETKİLEDİ
Trabzon son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı. Sezon başından beri stoperde yaşanan istikrarsızlık kötü sonuçları da beraberinde getirdi.
STOPER İSTİKRARSIZLIĞI KÖTÜ ETKİLEDİ
Trabzon son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı. Sezon başından beri stoperde yaşanan istikrarsızlık kötü sonuçları da beraberinde getirdi.