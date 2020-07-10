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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    Trabzonspor keyifsiz başladı

    Süper Lig'de Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlemlendi...

    Trabzonspor keyifsiz başladı
    Antalya ile berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Futbolcular moralsizdi.

    STOPER İSTİKRARSIZLIĞI KÖTÜ ETKİLEDİ
    Trabzon son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı. Sezon başından beri stoperde yaşanan istikrarsızlık kötü sonuçları da beraberinde getirdi.
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