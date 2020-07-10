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    • 10.07.2020 19:47
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    • 10.07.2020 19:47
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    'den 3 kulüp 'ye sevk edildi

    () Hukuk Müşavirliği, 'den 3 kulübü () sevk etti.

    Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    () Hukuk Müşavirliği, 'den 3 kulübü () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Futbol Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

    ve Hes Kablo Kayserispor kulüpleri ile Gaziantep FK'den idareci Yusuf Ziya Demsoy, antrenör Gabriel Margarit, İttifak Holding Konyaspor'dan yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya, futbolcu , Çaykur Rizespor'dan idareciler Serkan Karavin, Hasan Yavuz Bakır, Saffet Kopuz ve görevli İsmail Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymaması gerekçesiyle PFDK'ye yollandı.

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