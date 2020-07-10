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    • 10.07.2020 19:07
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    Son dakika: , ve 'in cezalarını onadı!

    Son dakika haberine göre , Galatasaray'dan 'nin 2 maçlık ve 'den 'in 1 maçlık cezalarını onadı.

    Feghouli ve Serdar Aziz'in cezaları onandı!

    İşte yapılan açıklama;

    10 Temmuz 2020 günlü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

    1. E.2020/149- K.2020/153

    ve A.Ş.'nin cusu ile ilgili 'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

    2. E.2020/150- K.2020/154

    Futbol A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

    - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir.

    TFF Tahkim Kurulu

    Haberler Spor Son dakika: Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz'in cezalarını onadı!
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