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    • 10.07.2020 21:33
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    Alex yeni hocayı duyurdu! Sanırım Türk bir hoca alacak

    'nin efsane futbolcularından ’lı Alex de Souza ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Efsane isim ile görüştüğünü açıkladı ve 'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Öte yandan Alex, Jailson ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

    Alex yeni hocayı duyurdu!

    efsanesi Alex de Souza, basınına açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımın son durumuyla ilgili konuşurken, şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve teknik direktörlük cevabı verdi.

    Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum.

    ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık.

    "EMRE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
    Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum.

    "JAILSON'UN STOPER OYNAYACAK GÜCÜ YOK"
    Jailson başkalarının suçunun faturasını ödüyor. Gremio'da iyi bir iş çıkardıktan sonra, orta sahada oynaması için transfer edildi ve başlarda gayet iyiydi. Ancak Fenerbahçe sezonu stopersiz geçirdi ve Jailson'u, Luiz Gustavo'yu ve diğer geçici oyuncuları kullandılar. Jailson'un stoper oynayacak gücü ve karakteri yok. O da şu anda kulüpteki organizasyonsuzluğun faturasını ödüyor.

    "BÜYÜK BİR KULÜPTE BU KABUL EDİLEMEZ"
    İnanılmaz bir şekilde Fenerbahçe maçında favori. Daha istikrarlı bir sezon geçirdiler ve daha az baskı var üzerlerinde. Fenerbahçe bu sezonla birlikte 6 sezondur şampiyonluğa ulaşamayacak. Böylesine büyük bir kulüpte bu kabul edilemez.

    "BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI"
    'in şu anda iki avantajı var, birincisi liderler ve ikincisi bu ortamda oynamaya alışıklar. Taraftarı olmayan bir kulüp. Tüm taraftarları , Fenerbahçe ve 'ın oluşturduğu bir şehirdeler. Şu anda seyircisiz oynandığından, avantajlılar.

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