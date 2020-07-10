Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden iki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.