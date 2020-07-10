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    • 10.07.2020 16:59
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    'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

    Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden , karşılaşmada Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarıyla sarsılmıştı. Siyah-beyazlı ekip resmi sitesinden iki futbolcunun son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

    Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçen 'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden iki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
    Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

    Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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