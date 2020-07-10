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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    engelini 3 golle geçti, 3.’lük için yine umutlandı

    Boyd’la öne geçen , Koita’nın 2 golüyle 2-1 yenik duruma düştü. 2. yarı önce Boateng 90+1'de de Güven Yalçın ile 3 puan almayı başardı.

    Kartal Avrupa aşkına

    Kartal uzatmada güldü. Ligde 3.'lük hesapları yapan Siyah- Beyazlılar kendi evinde 'yı 3-2 yenerek ligde 4. sıraya yükseldi. Maçın 7. dakikasında Caner'in ortasında topu iyi tamamlayan Boyd, 'ı Kasımpaşa önünde 1-0 geçiren golü attı.

    KOİTA'YI DURDURAMADILAR
    Golden sonra atak oynayan Kasımpaşa 21'de Koita'nın plase vuruşuyla eşitliği sağladı. Aynı oyuncu 29'da Hajradinovic'in pasında Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirmeyi başardı.

    BOATENG EŞİTLİĞİ SAĞLADI
    Maçın 49. dakikasında Lens'in yaptığı ortada Boateng skoru 2-2 yapan golü kaydetti. 56'da Boyd'un ortasında Boateng röveşata denedi ama topa istediği gibi vuramadı.

    SON SÖZÜ GÜVEN SÖYLEDİ
    Maçın 69. dakikasında Hajradinovic'in çektiği şutta top auta gitti. 90+1'de Ruiz'in ortasında Güven'in şutuyla sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı avantajlı kapattı.

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