Kartal Avrupa aşkına

Kartal uzatmada güldü. Ligde 3.'lük hesapları yapan Siyah- Beyazlılar kendi evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligde 4. sıraya yükseldi. Maçın 7. dakikasında Caner'in ortasında topu iyi tamamlayan Boyd, Beşiktaş'ı Kasımpaşa önünde 1-0 geçiren golü attı.

KOİTA'YI DURDURAMADILAR

Golden sonra atak oynayan Kasımpaşa 21'de Koita'nın plase vuruşuyla eşitliği sağladı. Aynı oyuncu 29'da Hajradinovic'in pasında Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirmeyi başardı.

BOATENG EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Maçın 49. dakikasında Lens'in yaptığı ortada Boateng skoru 2-2 yapan golü kaydetti. 56'da Boyd'un ortasında Boateng röveşata denedi ama topa istediği gibi vuramadı.

SON SÖZÜ GÜVEN SÖYLEDİ

Maçın 69. dakikasında Hajradinovic'in çektiği şutta top auta gitti. Kartal 90+1'de Ruiz'in ortasında Güven'in şutuyla sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı avantajlı kapattı.