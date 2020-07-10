Beşiktaş'ta eski yönetim için şok karar. Bazı kongre üyelerinin 2017 yılında bütçeyi aştığı için ibra etmediği Fikret Orman yönetimine karşı açtığı dava İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görüldü. Mahkeme hesapların incelenmesi için bilirkişi tayinine karar verdi.

HESAPLAR YİNE İNCELENECEK

Tüzüğün kendilerine sağladığı yüzde 10'luk bütçe aşımı oranını ihlal ettiği için Fikret Orman yönetiminden zarar ziyarın tazminin talep edildiği davada hakim hesapları inceletecek.

12 KASIM 2020'YE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ayrıca eski Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz ile bazı kongre üyelerinin bir sonraki duruşmaya çağrılmasına karar verdi. Mahkeme 12 Kasım 2020'ye ertelendi.