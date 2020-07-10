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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    donemine mahkeme şoku! Yargı eski yönetimin hesaplarını inceleme kararı verdi

    ’ta kongre üyelerinin 2017’de bütçeyi aştığı için ibra etmediği Orman’a açtığı dava dün görüldü. Mahkeme Orman döneminin incelenmesine karar verdi.

    Orman donemine mahkeme şoku

    Beşiktaş'ta eski yönetim için şok karar. Bazı kongre üyelerinin 2017 yılında bütçeyi aştığı için ibra etmediği yönetimine karşı açtığı dava 26. 'nde dün görüldü. Mahkeme hesapların incelenmesi için bilirkişi tayinine karar verdi.

    HESAPLAR YİNE İNCELENECEK
    Tüzüğün kendilerine sağladığı yüzde 10'luk bütçe aşımı oranını ihlal ettiği için Fikret Orman yönetiminden zarar ziyarın tazminin talep edildiği davada hakim hesapları inceletecek.

    12 KASIM 2020'YE ERTELENDİ
    Mahkeme heyeti ayrıca eski Başkanı Yalçın Karadeniz ile bazı kongre üyelerinin bir sonraki duruşmaya çağrılmasına karar verdi. Mahkeme 12 Kasım 2020'ye ertelendi.

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