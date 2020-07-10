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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    li yöneticiler için yeni teklif yaptı

    li yöneticiler Karşıyaka’nın başarılı sol açığı Doğukan için yeni teklif yaptı Daha önce edilen 2.5 milyon TL'lik önerinin 2.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Doğukan zirvesi

    Yönetimi için Karşıyaka'ya yeni bir teklif daha yaptı. Daha önce edilen 2.5 milyon TL'lik önerinin 2.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor

    FENERBAHÇE NURULLAH'I ÇOK İSTİYOR
    Başkanı Yüksel Yıldırım, Nurullah Aslan'ı F.Bahçe'nin ve 'ın çok istediğini yazdı. F.Bahçe'den resmi teklif aldıklarını söyleyen Aslan, "Ancak Nurullah'ı satmayı şimdilik düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.


    ULANOVAS'LA 2 SENELİK SÖZLEŞME
    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna dahil etti. Litvanya ekibi Zalgiris'te forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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