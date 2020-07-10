Fenerbahçe Yönetimi Doğukan İnci için Karşıyaka'ya yeni bir teklif daha yaptı. Daha önce edilen 2.5 milyon TL'lik önerinin 2.8 milyon Euro'ya çıkarıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor

FENERBAHÇE NURULLAH'I ÇOK İSTİYOR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nurullah Aslan'ı F.Bahçe'nin ve Beşiktaş'ın çok istediğini yazdı. F.Bahçe'den resmi teklif aldıklarını söyleyen Aslan, "Ancak Nurullah'ı satmayı şimdilik düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.



ULANOVAS'LA 2 SENELİK SÖZLEŞME

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna dahil etti. Litvanya ekibi Zalgiris'te forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.