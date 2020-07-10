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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    Çaykur Rize’den muhteşem dönüş

    ’de oynanan kritik maçta , ’u 3-2 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. İlk yarısı 1-1 biten maçta, 90+1’de 2-1 yenik olan Ç.Rizespor 90+2 ve 90+3’te bulduğu 2 golle 3 puana uzandı.

    Çaykur Rize’den muhteşem dönüş

    'de oynanan kritik maçta , 'u 3-2 yenerek altın değerinde 3 puan aldı.

    Maça hızlı bir başlangıç yapan Yeşil-Mavililer 11. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Diego bu gole 32'de karşılık verince devre 1-1 berabere bitti.

    NEFESLERİ KESTİ
    Maçın 2. yarısı nefesleri keserken Kayserispor 86'da Kravets'in penaltısıyla 2-1'lik üstünlük sağladı.

    Herkes Kayserispor'un maçı aldığını düşünürken Çaykur Rizespor 90+2'de Garmash'ın golüyle beraberliği sağladı. Golden sonra moral bulan Çaykur Rizespor beraberlik golünden 1 dakika sonra 90+3'te bu kez Talbi ile bir gol daha buldu. Böylece Yeşil-Mavililer karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.



    LİGDE SON 3 MAÇTA CAN PAZARI YAŞANACAK
    Süper Lig'de son 3 maçta kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşanacak. Kritik noktada yer alan 7 takımın oynayacağı maçlar sonrası son 3 ekip 1'Ligi'ne düşecek.

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