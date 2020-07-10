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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    ’in muhtemel rakibi belli oluyor (Yurttan ve Dünyadan spor haberleri)

    ’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün 14.00’te gerçekleştirilecek ve ’in turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip belli olacak.

    Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oluyor

    UEFA 'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün 14.00'te gerçekleştirilecek ve 'in turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip belli olacak. Kopenhag- Başakşehir rövanşı 5 ya da 6 Ağustos'ta 'da oynanacak.

    SERDAR AZİZ'E 1 MAÇ FEGHOULİ'YE 2 MAÇ CEZA
    PFDK, Trabzonspor     maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Feghouli'ye 2 maç ceza verdi. Göztepe maçında 2 sarıdan kırmızı gören Serdar Aziz'e sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1 maç daha ceza verildi. Serdar, Sivas maçında oynamayacak.

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