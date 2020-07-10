UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün 14.00'te gerçekleştirilecek ve Başakşehir'in turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip belli olacak. Kopenhag- Başakşehir rövanşı 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak.

SERDAR AZİZ'E 1 MAÇ FEGHOULİ'YE 2 MAÇ CEZA

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Feghouli'ye 2 maç ceza verdi. Göztepe maçında 2 sarıdan kırmızı gören Serdar Aziz'e sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1 maç daha ceza verildi. Serdar, Sivas maçında oynamayacak.