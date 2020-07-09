Trabzon Antalya’ya takıldı! Başakşehir’le fark 4’e çıktı

Trabzon'a büyük darbe... Evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer bitime 3 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. 6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Ufuk skoru 1-0 yaptı.
MAÇA PENALTILAR DAMGA VURDU
12. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Sosa penaltıyı kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1. 42. dakikada yine VAR uyası sonrasında Bordo-Mavililer penaltı kazandı.
HOSSEİNİ DİREĞE TAKILDI
Sosa penaltıyı birkez daha gole çevirdi ve Trabzon öne geçti: 2-1. 66'da Yekta skora denge getirdi: 2-2. 81'de Hosseini'nin kafa vuruşu direkten dönünce maç 2-2 sona erdi.
SÖRLOTH BU KEZ ETKİSİZDİ
Kritik Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor'un en büyük silahı olan Sörloth bu kez beklentileri karşılayamadı. Norveçli futbolcu sezonun en etkisiz performanslarından birisini sergiledi.
ÖNDEYKEN 10 PUAN GİTTİ
Dün adeta Trabzonpor klasiği yaşandı. Bordo- Mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde öne geçtiği maçlarda 10. puan kaybını yaşadı.
BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Mutlak galibiyet hedefiyle çıkılan Antalyaspormaçında hayati iki puan kaybeden Trabzonspor'da çok büyük bir üzüntü yaşandı.
CAMPİ CEZALI
Antalya maçında sarı kart gören Trabzonsporlu Gaston Campi, cezalı duruma düştü. Arjantinli savunma oyuncusu Denzli maçında forma giyemeyecek.
MAÇA PENALTILAR DAMGA VURDU
12. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Sosa penaltıyı kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1. 42. dakikada yine VAR uyası sonrasında Bordo-Mavililer penaltı kazandı.
HOSSEİNİ DİREĞE TAKILDI
Sosa penaltıyı birkez daha gole çevirdi ve Trabzon öne geçti: 2-1. 66'da Yekta skora denge getirdi: 2-2. 81'de Hosseini'nin kafa vuruşu direkten dönünce maç 2-2 sona erdi.
SÖRLOTH BU KEZ ETKİSİZDİ
Kritik Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor'un en büyük silahı olan Sörloth bu kez beklentileri karşılayamadı. Norveçli futbolcu sezonun en etkisiz performanslarından birisini sergiledi.
ÖNDEYKEN 10 PUAN GİTTİ
Dün adeta Trabzonpor klasiği yaşandı. Bordo- Mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde öne geçtiği maçlarda 10. puan kaybını yaşadı.
BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Mutlak galibiyet hedefiyle çıkılan Antalyaspormaçında hayati iki puan kaybeden Trabzonspor'da çok büyük bir üzüntü yaşandı.
CAMPİ CEZALI
Antalya maçında sarı kart gören Trabzonsporlu Gaston Campi, cezalı duruma düştü. Arjantinli savunma oyuncusu Denzli maçında forma giyemeyecek.