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    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
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    Trabzon Antalya’ya takıldı! Başakşehir’le fark 4’e çıktı

    Beklentilerin aksine etkisiz bir futbol sergileyen 8’de Ufuk’un penaltı golüyle geriye düştü... 15’te Sosa penaltıdan skoru dengeledi. Arjantinli yıldız 43. dakikada yine penaltıdan 'u öne geçirdi... 66. dakikada Yekta'nın golüne engel olamayan Bordo- Mavililer kalan sürede 3 puana ulaşamayınca çok önemli bir kayıp verdi.

    Büyük yıkım
    Trabzon'a büyük darbe... Evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan bitime 3 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. 6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Ufuk skoru 1-0 yaptı.



    MAÇA PENALTILAR DAMGA VURDU
    12. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Sosa penaltıyı kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1. 42. dakikada yine VAR uyası sonrasında Bordo-Mavililer penaltı kazandı.

    HOSSEİNİ DİREĞE TAKILDI
    Sosa penaltıyı birkez daha gole çevirdi ve Trabzon öne geçti: 2-1. 66'da Yekta skora denge getirdi: 2-2. 81'de Hosseini'nin kafa vuruşu direkten dönünce maç 2-2 sona erdi.



    SÖRLOTH BU KEZ ETKİSİZDİ
    Kritik maçı öncesi 'un en büyük silahı olan Sörloth bu kez beklentileri karşılayamadı. Norveçli futbolcu sezonun en etkisiz performanslarından birisini sergiledi.

    ÖNDEYKEN 10 PUAN GİTTİ
    Dün adeta Trabzonpor klasiği yaşandı. Bordo- Mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde öne geçtiği maçlarda 10. puan kaybını yaşadı.

    BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞANDI
    Mutlak galibiyet hedefiyle çıkılan Antalyaspormaçında hayati iki puan kaybeden Trabzonspor'da çok büyük bir üzüntü yaşandı.

    CAMPİ CEZALI
    Antalya maçında sarı kart gören Trabzonsporlu Gaston Campi, cezalı duruma düştü. Arjantinli savunma oyuncusu Denzli maçında forma giyemeyecek.

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