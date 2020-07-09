Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye birçok oyuncu öneriliyor. Bunların içinde en dikkat çekeni Andre Schürrle oldu.

Bu sezonu Rusya'nın Spartak Moskova takımında geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Dortmund'a geri döndü. Ancak Sarı-Siyahlılar, takımda düşünülmeyen Schürrle'yi 7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle satış listesine koydu. Bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlendi.