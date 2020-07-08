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    • 08.07.2020 17:44
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    Trabzon- maçında 11'ler belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin en kritik karşılaşmalarından birinde Trabzon evinde 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin ilk 11'i belli oldu.

    Trabzonspor-Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün sahasında Antalya'u konuk edecek olan , şampiyonluk yolunda kritik bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Şampiyonluk iddiasını sürdüren bordo-mavililer deplasmanda Galatasaray karşısında elde ettiği 3 puanla büyük bir moral bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda zorlu haftayı geride bırakan Karadeniz ekibi, engelini de kayıpsız geçerek iddiasını sürdürmek istiyor.

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth

    Antalyaspor: Boffin, Sangare, Eren, Veysel, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu, Blanco

    EN SON YENİLGİSİNİ 2019'DA ALDI
    Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon rekoru elinde bulunduran Karadeniz ekibi Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

    TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 48. RANDEVUDA
    Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam Trabzon'da oynanacak maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

    12. KEZ TESTTEN GEÇTİLER
    Trabzonspor'da COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin yanı yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yapılan testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Trabzonspor - Antalyaspor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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