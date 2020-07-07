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    • 07.07.2020 10:36
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    Yeni sezonda ateş gibi kadro! İşte 'ın transfer planı

    Son iki yılın şampiyonu , bu sezona erken havlu attı. Ligde ve kupada istediğini elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip önümüzdeki sezon kadro maliyetini düşürürken; genç ve başarıya aç bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

    Yeni sezonda ateş gibi kadro! İşte G.Saray'ın transfer planı

    Sarı-kırmızılılar art arda 2 şampiyonluğun ardından sezon başında birbirinden ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Steven Nzonzi, Jean Michel Seri, Ryan Babel gibi kariyeri parlak yıldızlardan fazla fayda gelmemişti. Özellikle Nzonzi ve Babel büyük hayal kırıklığı olurken teknik direktör Fatih Terim de "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" diyerek gelecek sezonla ilgili ilk sinyali çakmıştı. Pandemi sebebiyle gelirlerin iyice düşmesiyle beraber Aslan maliyeti daha düşük, daha genç ama 'ateş' gibi bir takım oluşturacak.

    ÖNCELİK SATIŞTA
    ilk planda pahalı takımının maliyetini düşürmeye çalışacak. Bunun için de ne yapacakları belirsiz Feghouli, Belhanda satılmaya çalışılacak. 7 milyon euro almasına rağmen sık sakatlanan Falcao da elden çıkarılacak. Faydasız olduğu için gönderilen Babel'in de en azından yine kiralık olarak takımdan ayrılması isteniyor. Galatasaray için yetersiz görülen Ahmet Çalık, Şener, Linnes, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Sekidika da gidebilir.

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