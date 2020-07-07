ANDRE VILLAS BOAS'I GERİDE BIRAKTI!

Sabah'ın haberine göre; 41 yaşındaki çalıştırıcı, ulaştığı bu ortalamayla Avrupa'nın en yüksek puan ortalamalı ikinci 45 yaş altı teknik direktörü durumuna geldi. Çimşir, sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki Simone Inzaghi'nin gerisinde kaldı. Inzaghi, İtalyan ekibi ile 2.24 puan ortalamasına ulaşırken, bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan ve 2.00 puan ortalaması olan Marsilya'nın 44 yaşındaki hocası Villas-Boas ve 1.94'lük ortalama ile Jurgen Nagelsmann takip etti.