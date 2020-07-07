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    • 07.07.2020 11:05
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    Avrupa'da da zirveye oynuyor ! , Andre Villas-Boas'ı solladı

    Fırtına her kulvarda zirveye oynuyor... Son olarak Süper Lig'in 30.haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen ve şampiyonluğun en büyük adayı olan , Avrupa'nın önde gelen pek çok kulübünü solladı. Öte yandan teknik direktör 'in istatistiği dikkat çekti. Trabzonspor ile 2.17 puan ortalamasına ulaşan Hüseyin Çimşir, Lazio'nun hocası Inzaghi sonrası Avrupa'nın en başarılı 45 yaş altı teknik direktörü oldu. Bu alanda Marsilya'nın ünlü hocası Andre Villas Boas ve Leipzig'i çalıştıran Jurgen Nagelsmann'ı geçti.

    Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, bu galibiyetle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.

    ANDRE VILLAS BOAS'I GERİDE BIRAKTI!
    Sabah'ın haberine göre; 41 yaşındaki çalıştırıcı, ulaştığı bu ortalamayla Avrupa'nın en yüksek puan ortalamalı ikinci 45 yaş altı teknik direktörü durumuna geldi. Çimşir, sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki Simone Inzaghi'nin gerisinde kaldı. Inzaghi, İtalyan ekibi ile 2.24 puan ortalamasına ulaşırken, bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan ve 2.00 puan ortalaması olan Marsilya'nın 44 yaşındaki hocası Villas-Boas ve 1.94'lük ortalama ile Jurgen Nagelsmann takip etti.

    EN UZUN ÜÇÜNCÜ YENİLMEZLİK SERİSİ
    Uzun süredir mağlubiyet yaşamayan bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm Avrupa'nın en uzun 3. serisine de imza attı.

    Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece Bulgaristan'dan Ludogorets (26 maç) ve Almanya'dan Bayern Münih'in (20 maç) gerisinde kaldı.

    DIŞ SAHADA RAKİP TANIMIYOR
    Trabzonspor'un başarısı sadece deplasman karnesi incelendiğinde de farklı olmadı. Dış sahada 12 maçtır yenilmeyen Fırtına, bu alanda da üçüncü sırayı almayı başardı. Trabzonspor deplasmanda sadece 13 maçlık serileri bulunan Danimarka'nın Midtjylland ve yine Bulgaristan'dan Ludogorets'in arkasında kaldı.

    186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
    Trabzonspor, 2 Ocak'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak 186 günlük sürede mağlup olmadı.
    Haberler Spor Trabzonspor Avrupa'da da zirveye oynuyor ! Hüseyin Çimşir, Andre Villas-Boas'ı solladı
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