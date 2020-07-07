





Şimdi gelelim esas kısma Fatih Terim başkanlığa oynayacak ama kararsız. Bence olsun mu? Olsun. Çünkü Türkiye'de benim hatırladığım Faruk Özak, Atay Aktuğ ve Özkan Sümer olmak üzere futbolculuktan gelen 3 tane başkan var. Üçü de Trabzonspor'da başkanlık yaptı.



İnşallah Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başına da futboldan isimler gelir, mantıklı işler yaparlar. Bunlar benim naçizane görüşüm. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.

