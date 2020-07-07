Trabzon şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdüren Karadeniz Fırtınası, 3 büyüklere kaybetmeden sezonu tamamlayacak. Bordo-Mavililer son olarak şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda 3 büyüklere kaybetmemişti.
BAŞAKŞEHİR'E DE YENİLMEDİ
Fırtına İstanbul takımlarına büyük üstünlük kurdu. Lider Başakşehir ile iki maçta da berabere kalan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek 23 yıllık hasrete son verdi.
F.BAHÇE'YE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Trabzon F.Bahçe ile ligde oynadığı iki maçta 1 beraberlik 1 galibiyet aldı. Rakibini bu sezon 4 maçta 3 kez yendi. Beşiktaş ile İstanbul'da berabere kalan Fırtına evinde ise galip geldi.
SON 10 DERBİYİ KAYBETMEDİ
Bordo-Mavililer, G.Saray ile evinde berabere kalırken deplasmanda ise devirdi. Trabzonspor ligde oynadığı son 10 derbiyi kaybetmeyerek önemli bir seri yakaladı. Kupada da finale çıkan Fırtına, sezonu iki kupayla tamamlamak istiyor.
REKORLARIN ADAMI SÖRLOTH
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan Alexander Sörloth, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti. Sörloth, Şota Arveladze'yi geride bırakarak bir sezonda en fazla rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncu unvanını elde etti. Şota 28 golle ilk sıradaydı.
MİLYONLARI GÜLDÜRDÜNÜZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir oyuncularına, "Kalpleri bizimle atan milyonları güldürdünüz, sizinle gurur duyuyorum" dedi.
KAPTANIN İNANCI TAM
Galatasaray maçında attığı penaltı golü ve Novak'a yaptığı asistle parlayan Sosa zafere sonuna kadar inanıyor. Bordo-Mavililer'in kaptanı, "Takımımızın potansiyeli kupaları kaldıracak güçtedir" ifadesini kullandı. Arjantinli oyuncu kalan 4 maçı da kazanarak şampiyonluğu kazanacaklarına inanıyor.
GECE 03.00'TE KARŞILADILAR
Galatasaray galibiyeti Trabzonspor taraftarını coşturdu. Saat 03.00'te Trabzon'a gelen kafileyi havalimanında Bordo-Mavili taraftarlar bağrına bastı. Gecenin geç saatlerinde yüzlerce taraftarın tesislere akın ettiğini gören taraftarlar şaşkınlıklarını gösterirken, bir taraftar hareket halindeki takım otobüsünün önüne kendisini atarak, secde etti ve Allah'a şükretti.
BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!
Trabzon yerel medyası, İstanbul'daki Galatasaray galibiyetine geniş yer ayırdı. Gazeteler, "Biz bitti demeden bitmez" başlıklarını kullandı ve şampiyonluğa vurgu yaptı.
Twitter;
Trabzon şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor.
Takımımla gurur duyuyorum. O sene bu sene!
Onları izlemekten büyük zevk alıyorum.
Trabzonspor yeni bir futbol devrimi yapıyor.
Hem ekonomik hem de oyun dersi veriyorlar.
Kim ne derse desin onlar şampiyon olacak.