



BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

Trabzon yerel medyası, İstanbul'daki Galatasaray galibiyetine geniş yer ayırdı. Gazeteler, "Biz bitti demeden bitmez" başlıklarını kullandı ve şampiyonluğa vurgu yaptı.



Twitter;



Trabzon şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor.



Takımımla gurur duyuyorum. O sene bu sene!



Onları izlemekten büyük zevk alıyorum.



Trabzonspor yeni bir futbol devrimi yapıyor.



Hem ekonomik hem de oyun dersi veriyorlar.



Kim ne derse desin onlar şampiyon olacak.