KÜMEDE KALMA SAVAŞI NEFES KESECEK

Şampiyonluk yarışının yanı sıra ligin altında da nefes kesen bir mücadele var. Takımlar, ligde kalmak için son düzlükte kritik maçlara çıkacak.

11. sırada yer alan 36 puanlı Kasımpaşa Fuat Çapa liderliğinde son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak kendisini tehlike bölgesinin üzerine atmış durumda. Kasımpaşa'nın altındaki takımlar için ise her şey olasılık dahilinde. 25 puanla son sırada yer alan Ankaragücü'nün işi ise diğer rakiplerine göre daha zor.