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    • 07.07.2020 18:53
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 31. haftasında deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

    'in 31. haftasında deplasmanına çıkıyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor .Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi.

    GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

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