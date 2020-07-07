Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor .Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi.
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.