FALCAO VE LEMINA YOK

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek. Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina yer almadı.