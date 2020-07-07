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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    Şampiyonluk derken, Avrupa bile tehlikede: İşte 4 maddede 'ın çöküşü

    Pandemi öncesi fırtına gibi esen ve 9 maçın 8’ini kazanan yeniden başlayan ligde 4 haftada 10 puan kaybetti. İlk 2 şansı uçup gitti. Takım içindeki coronavirüs şokları oyuncuları olumsuz etkilerken, birçok isim lige verilen arada ritmini kaybetti... Bartali'nin 'da kalması fiziki sorunları getirdi. spor maçı tüm sıkıntılara tuz biber ekti.



    Evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek ilk iki şansını kaybeden Galatasaray'da büyük bir çöküş yaşanıyor... Pandemi öncesi fırtına gibi esen Cimbom yeniden başlayan ligde 4 maçta 10 puan kaybetti. Peki Sarı-Kırmızılılar'a ne oldu? İşte yaşanan büyük çöküşün nedenleri:



    1- KAFA OLARAK HAZIRLANAMADILAR
    Başta     Terim ve Abdurrahim Albayrak olmak üzere takım içindeki coronavirüs şokları futbolcuları çok olumsuz etkiledi. Özellikle yabancılar kafa olarak lige bir türlü hazırlanamadı.



    2- YILDIZLAR ARA SONRASI DÖKÜLDÜ!
    Yıldızlar tam ritmini bulmuşken verilen ara büyük sıkıntı yarattı. Pandemi öncesi çok iyi durumda olan Falcao, Onyekuru, Saracchi, Mariano ve Feghouli ara sonrası döküldü.



    3- TAKIM FİZİKİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ
    Şubat ve mart aylarında Galatasaray'ın en büyük farklarından birisi fiziki direnciydi. Ancak kondisyoner Bartali'nin pandemi nedeniyle İtalya'dan dönememesi büyük problem oldu.



    4- RİZE MAÇI KIRILMA ANI OLDU
    Rize deplasmanı tam anlamıyla kırılma yaşattı. Hem Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hem de farkın 6'ya çıkması futbolcuların psikolojisini olumsuz etkiledi.
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