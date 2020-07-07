Evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek ilk iki şansını kaybeden Galatasaray'da büyük bir çöküş yaşanıyor... Pandemi öncesi fırtına gibi esen Cimbom yeniden başlayan ligde 4 maçta 10 puan kaybetti. Peki Sarı-Kırmızılılar'a ne oldu? İşte yaşanan büyük çöküşün nedenleri:
1- KAFA OLARAK HAZIRLANAMADILAR
Başta Terim ve Abdurrahim Albayrak olmak üzere takım içindeki coronavirüs şokları futbolcuları çok olumsuz etkiledi. Özellikle yabancılar kafa olarak lige bir türlü hazırlanamadı.
2- YILDIZLAR ARA SONRASI DÖKÜLDÜ!
Yıldızlar tam ritmini bulmuşken verilen ara büyük sıkıntı yarattı. Pandemi öncesi çok iyi durumda olan Falcao, Onyekuru, Saracchi, Mariano ve Feghouli ara sonrası döküldü.
3- TAKIM FİZİKİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ
Şubat ve mart aylarında Galatasaray'ın en büyük farklarından birisi fiziki direnciydi. Ancak kondisyoner Bartali'nin pandemi nedeniyle İtalya'dan dönememesi büyük problem oldu.
4- RİZE MAÇI KIRILMA ANI OLDU
Rize deplasmanı tam anlamıyla kırılma yaşattı. Hem Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hem de farkın 6'ya çıkması futbolcuların psikolojisini olumsuz etkiledi.