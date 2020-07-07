Fenerbahçe'den son dakika Dorukhan Toköz hamlesi... Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah- Beyazlılar'la sözleşmesi 1 yıl daha olan Dorukhan için Kanarya'nın, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu paranın yanı sıra Milli futbolcu için yapılan teklifin kabul edilmesi halinde bir ek maddenin daha Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi.