Kasımpaşa yenilsinin ardından evinda önce Yeni Malatya sonrasında da cumartesi gecesi Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupasına katılma umuduna yeniden kavuştu. Üste üste gelen 2 galibiyetle özgüveni artan Sarı-Lacivertliler ligde kalan 4 maçını da kazanırsa Avrupa şansı çok artacak. Fenerbahçe 4'te 4 yapıp ligi 61 puanla kapatırsa yüksek olasılıkla ligi 5. sırada tamamlayabilir. Trabzonspor'un 1 yıl men cezası CAS'tan dönmemesi durımunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için 5. sırada yer almak yeterli olacak.
6. SIRA BİLE YETEBİLİR
Trabzonspor hem Türkiye Kupası'nı kazanır hem de 1 yıl men cezası kalkmazsa Fenerbahçe için 6. sıra bile yeterli olabilecek.
GOL YÜKÜNÜ ORTA SAHA ÇEKTİ
Süper Lig'de 53 gol atan Fenerbahçe'de forvetler 22, orta saha oyurcuları ise 23 gole imza attı. Kalan 8 gol ise savunma oyuncularından geldi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÇOK KRİTİK
Süper Lig'de kalan 4 maçta 12 puanı hedefleyen Fenerbahçe'nin en zorlu maçı 33. haftadaki Beşiktaş deplasmanı olacak. Fenerbahçe ilk yarıdaki maçta ezeli rakibini 3-1 mağlup etmişti.
KRUSE'YE BİR TALİP
F.Bahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin ismi Stuttgart ile anılıyordu. Alman basını Hoffenheim'ın da Kruse'ye talip olduğunu yazdı.
6. SIRA BİLE YETEBİLİR
Trabzonspor hem Türkiye Kupası'nı kazanır hem de 1 yıl men cezası kalkmazsa Fenerbahçe için 6. sıra bile yeterli olabilecek.
GOL YÜKÜNÜ ORTA SAHA ÇEKTİ
Süper Lig'de 53 gol atan Fenerbahçe'de forvetler 22, orta saha oyurcuları ise 23 gole imza attı. Kalan 8 gol ise savunma oyuncularından geldi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÇOK KRİTİK
Süper Lig'de kalan 4 maçta 12 puanı hedefleyen Fenerbahçe'nin en zorlu maçı 33. haftadaki Beşiktaş deplasmanı olacak. Fenerbahçe ilk yarıdaki maçta ezeli rakibini 3-1 mağlup etmişti.
KRUSE'YE BİR TALİP
F.Bahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin ismi Stuttgart ile anılıyordu. Alman basını Hoffenheim'ın da Kruse'ye talip olduğunu yazdı.