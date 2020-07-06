yenilsinin ardından evinda öncesonrasında da cumartesi gecesimağlup edenkupasına katılma umuduna yeniden kavuştu. Üste üste gelengalibiyetle özgüveni artanligde kalanmaçını da kazanırsaşansı çok artacak.yapıp ligipuanla kapatırsa yüksek olasılıkla ligisırada tamamlayabilir.yıl men cezasıdönmemesi durımundakatılmak içinsırada yer almak yeterli olacak.hemkazanır hem deyıl mencezası kalkmazsaiçinsıra bile yeterli olabilecek.gol atanforvetler, ortasaha oyurcuları isegole imza attı.Kalangol ise savunmaoyuncularındangeldi.kalanmaçtapuanı hedefleyenen zorlumaçıhaftadakideplasmanıolacak.ilk yarıdakimaçta ezeli rakibinimağlup etmişti.ile olan sözleşmesinitektaraflı feshedenismiile anılıyordu.basınıdatalip olduğunuyazdı.