Dakikası 37 bin lira! 7 milyon Euro maaş alan Falcao 16 maç kaçırdı...





DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

7 milyon Euro maaşı olan Falcao sadece 1484 dakika sahada yer alabilirken, 1 dakikası 37 bin liraya geldi. Galatasaray'ın belki de şampiyonluk yarışından koptuğu Başakşehir ve Trabzon maçlarında forma giyemeyen Falcao'nun ligin kalan bölümünde oynaması da şüpheli.