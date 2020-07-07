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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    Dakikası 37 bin lira! 7 milyon Euro maaş alan Falcao 16 maç kaçırdı...

    7 milyon Euro maaş alan 'ın Kolombiyalı süper yıldızı 16 maç kaçırdı... Sadece 1484 dakika forma giyerken, 1 dakikası 37 bin liraya geldi.



    Yaşanan talihsiz olaylan nedeniyle Galatasaraylı taraftarların unutmak isteyeceği 2019-20 sezonunun hayal kırıklığı Radamel Falcao oldu... Transferi büyük ses getiren Kolombiyalı yıldız sakatlıklar nedeniyle tam 16 maçta forma giyemedi.



    DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
    7 milyon Euro     maaşı olan Falcao sadece 1484 dakika sahada yer alabilirken, 1 dakikası 37 bin liraya geldi. Galatasaray'ın belki de şampiyonluk yarışından koptuğu Başakşehir ve Trabzon maçlarında forma giyemeyen Falcao'nun ligin kalan bölümünde oynaması da şüpheli.



    Sakatlığı nedeniyle çok kritik Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsiz.
    Haberler Spor Dakikası 37 bin lira! 7 milyon Euro maaş alan Falcao 16 maç kaçırdı...
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