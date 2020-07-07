Dakikası 37 bin lira! 7 milyon Euro maaş alan Falcao 16 maç kaçırdı...

Yaşanan talihsiz olaylan nedeniyle Galatasaraylı taraftarların unutmak isteyeceği 2019-20 sezonunun hayal kırıklığı Radamel Falcao oldu... Transferi büyük ses getiren Kolombiyalı yıldız sakatlıklar nedeniyle tam 16 maçta forma giyemedi.
DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
7 milyon Euro maaşı olan Falcao sadece 1484 dakika sahada yer alabilirken, 1 dakikası 37 bin liraya geldi. Galatasaray'ın belki de şampiyonluk yarışından koptuğu Başakşehir ve Trabzon maçlarında forma giyemeyen Falcao'nun ligin kalan bölümünde oynaması da şüpheli.
Sakatlığı nedeniyle çok kritik Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıran Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsiz.