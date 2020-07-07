Beşiktaş'a büyük şok... Üst üste aldığı iki galibiyetle ilk 3 için umutlanan Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenildi. 22. dakikada Lens'in sağdan ortasında Diaby'in yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Lung topu kornere çeldi. 28. dakikada Lung bu kez Atiba'nın kafa vuruşunu kurtardı. 34. dakikada Burak'ın yakın mesafeden vuruşu Lung'da kaldı.
LUNG DÜNYALARI ÇIKARDI!
42. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung yine gole izin vermedi. 51. dakikada Rıdvan'ın hatasıyla başlayan atakta Hasan Hüseyin topu ağlara yolladı ve Kayserispor öne geçti: 1-0. 57'de Diaby çaprazdan vurdu, Lung kurtardı. 71'de Kravetz'in şutunda Ersin gole izin vermedi. 75'te Atiba arka direkte dokundu ve skor 1-1 oldu.
KRAVETZ'İN GOLÜ İŞİ BİTİRDİ
82. dakikada Hasan Hüseyin yine sahneye çıktı ve şık bir frikik golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 86. dakikada Situm'un şık pasında Kravetz'in golüyle Kayserispor skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi ekip böylece 3 puanın sahibi oldu.
YALÇIN, NECİP UYSAL'I İLK 11'DE OYNATTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayserispor maçında dikkat çekici bir hamle yaparak Necip Uysal'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli oyuncu daha önce de Göztepe maçında ilk 11'de forma giymişti.
2013'TEN SONRA İLK KEZ YENİLDİ
Süper Lig'de kalma savaşı veren Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenilerek büyük bir darbe alan Beşiktaş rakibine 2013 yılından sonra ilk kez boyun eğdi. 7 yıl önceki maçta da Kayserispor'un başında Robert Prosinecki vardı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçın bitiminde sevinç gözyaşı döktü.
LUNG DÜNYALARI ÇIKARDI!
42. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung yine gole izin vermedi. 51. dakikada Rıdvan'ın hatasıyla başlayan atakta Hasan Hüseyin topu ağlara yolladı ve Kayserispor öne geçti: 1-0. 57'de Diaby çaprazdan vurdu, Lung kurtardı. 71'de Kravetz'in şutunda Ersin gole izin vermedi. 75'te Atiba arka direkte dokundu ve skor 1-1 oldu.
KRAVETZ'İN GOLÜ İŞİ BİTİRDİ
82. dakikada Hasan Hüseyin yine sahneye çıktı ve şık bir frikik golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 86. dakikada Situm'un şık pasında Kravetz'in golüyle Kayserispor skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi ekip böylece 3 puanın sahibi oldu.
YALÇIN, NECİP UYSAL'I İLK 11'DE OYNATTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kayserispor maçında dikkat çekici bir hamle yaparak Necip Uysal'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli oyuncu daha önce de Göztepe maçında ilk 11'de forma giymişti.
2013'TEN SONRA İLK KEZ YENİLDİ
Süper Lig'de kalma savaşı veren Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenilerek büyük bir darbe alan Beşiktaş rakibine 2013 yılından sonra ilk kez boyun eğdi. 7 yıl önceki maçta da Kayserispor'un başında Robert Prosinecki vardı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçın bitiminde sevinç gözyaşı döktü.