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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    , kaleci ’un kariyer maçında ’a deplasmanda 3 golle yenildi

    ’un muhteşem kurtarışlarıyla ayakta kalan Kayseri 51’de ’in golüyle öne geçti... Siyah-Beyazlılar 75. dakikada Atiba ile karşılık verdi. 3 puan için yüklenen , Hasan Hüseyin ve Kravets'in golleriyle şoka girdi... 'ın ekibinin iki haftalık serisi bitti.

    Kartal duvara tosladı
    Beşiktaş'a büyük şok... Üst üste aldığı iki galibiyetle ilk 3 için umutlanan Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenildi. 22. dakikada Lens'in sağdan ortasında Diaby'in yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Lung topu kornere çeldi. 28. dakikada Lung bu kez Atiba'nın kafa vuruşunu kurtardı. 34. dakikada Burak'ın yakın mesafeden vuruşu Lung'da kaldı.



    LUNG DÜNYALARI ÇIKARDI!
    42. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung yine gole izin vermedi. 51. dakikada Rıdvan'ın hatasıyla başlayan atakta Hasan Hüseyin topu ağlara yolladı ve Kayserispor öne geçti: 1-0. 57'de Diaby çaprazdan vurdu, Lung kurtardı. 71'de Kravetz'in şutunda Ersin gole izin vermedi. 75'te Atiba arka direkte dokundu ve skor 1-1 oldu.



    KRAVETZ'İN GOLÜ İŞİ BİTİRDİ
    82. dakikada Hasan Hüseyin yine sahneye çıktı ve şık bir frikik golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 86. dakikada Situm'un şık pasında Kravetz'in golüyle Kayserispor skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi ekip böylece 3 puanın sahibi oldu.



    YALÇIN, 'I İLK 11'DE OYNATTI
    Beşiktaş Teknik Direktörü maçında dikkat çekici bir hamle yaparak Necip Uysal'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli oyuncu daha önce de maçında ilk 11'de forma giymişti.

    2013'TEN SONRA İLK KEZ YENİLDİ
    'de kalma savaşı veren Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenilerek büyük bir darbe alan rakibine 2013 yılından sonra ilk kez boyun eğdi. 7 yıl önceki maçta da Kayserispor'un başında vardı.



    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçın bitiminde sevinç gözyaşı döktü.

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