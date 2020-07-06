Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    zirve takibini devam ettirdi

    32’de Feghouli atıldı. Trabzon 41’de Sosa (pen.) ile skoru 1-0 yaptı. Novak 70’te şık bir kafayla G.Saray ağlarını sarstı... 90+1'de Seri'nin penaltısı farkı 1'e indirse de sahneye çıkan Sörloth attığı mükemmel golle perdeyi kapattı.

    Karadeniz Fırtınası
    İstanbul'dan Fırtına geçti... Başakşehir'le müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Galatasaray deplasmanda 3-1 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. 7. dakikada Ekuban müsait pozisyonda topu dışarıya vurdu. 10. dakikada Feghouli net pozisyonu harcadı.

    ÖNCE KIRMIZI SONRA PENALTI
    32. dakikada Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü. 41. dakikada Trabzon penaltı kazandı. Jose Sosa skoru 1-0 yaptı. 53'te Ndiaye vurdu, Okan köşeden kornere çeldi.

    SERİ UMUTLANDIRDI AMA...
    70. dakikada Novak kafayı vurdu ve Trabzonspor farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1. dakikada G.Saray penaltı kazandı. Seri farkı bire indirdi: 1-2. Sörloth uzatmalarda skoru belirledi: 1-3.

    FEGHOULI'YE BÜYÜK TEPKİ
    32. dakikada Feghouli, Da Costa'ya tekmesi sonrası kızardı. Taraftarlar sorumsuzca hareketi nedeniyle Feghouli'ye büyük tepki gösterdi. Yıldız futbolcu 2017-18 sezonunda yine Trabzon maçında oyundan atılmıştı.




    HELAL SANA ABDÜLKADİR
    75. dakikada lehine taç kararı verdi. Ancak Abdülkadir Ömür, "Top benden çıktı" deyince Çakır kararını değiştirdi.

    SEKİDİKA YİNE YAKTI!
    G.Antep maçında oyuna girip penaltı yapan Sekidika dün de takımını yaktı. Genç futbolcu, Novak'ın golünde büyük bir savunma hatası yaptı.

    NOVAK'TAN 37 MAÇTA 8 GOL
    TRABZONSPOR'un sol beki Filip Novak müthiş hücum performansını sürdürüyor. Dün gece Galatasaray önünde çok kritik bir gole imza atan yıldız futbolcu bu sezon 37 resmi maçta rakip ağları 8 kez havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı.

    CİMBOM'A GÜLMEK YOK
    Salgın sonrası lige çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle ilk 2 hedefinden tamamen koptu. Sarı-Kırmızılılar oynadığı son 6 maçı da kazanamayarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

    ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ
    Trabzonspor çekinerek geldiği Galatasaray deplasmanında rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Bordo-Mavililer şampiyonluğa inancını da gösterdi.

    Haberler Spor Trabzonspor zirve takibini devam ettirdi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri