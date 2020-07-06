İstanbul'dan Fırtına geçti... Başakşehir'le müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. 7. dakikada Ekuban müsait pozisyonda topu dışarıya vurdu. 10. dakikada Feghouli net pozisyonu harcadı.
ÖNCE KIRMIZI SONRA PENALTI
32. dakikada Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü. 41. dakikada Trabzon penaltı kazandı. Jose Sosa skoru 1-0 yaptı. 53'te Ndiaye vurdu, Okan köşeden kornere çeldi.
SERİ UMUTLANDIRDI AMA...
70. dakikada Novak kafayı vurdu ve Trabzonspor farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1. dakikada G.Saray penaltı kazandı. Seri farkı bire indirdi: 1-2. Sörloth uzatmalarda skoru belirledi: 1-3.
FEGHOULI'YE BÜYÜK TEPKİ
32. dakikada Feghouli, Da Costa'ya tekmesi sonrası kızardı. Taraftarlar sorumsuzca hareketi nedeniyle Feghouli'ye büyük tepki gösterdi. Yıldız futbolcu 2017-18 sezonunda yine Trabzon maçında oyundan atılmıştı.
HELAL SANA ABDÜLKADİR
Cüneyt Çakır 75. dakikada Trabzonspor lehine taç kararı verdi. Ancak Abdülkadir Ömür, "Top benden çıktı" deyince Çakır kararını değiştirdi.
SEKİDİKA YİNE YAKTI!
G.Antep maçında oyuna girip penaltı yapan Sekidika dün de takımını yaktı. Genç futbolcu, Novak'ın golünde büyük bir savunma hatası yaptı.
NOVAK'TAN 37 MAÇTA 8 GOL
TRABZONSPOR'un sol beki Filip Novak müthiş hücum performansını sürdürüyor. Dün gece Galatasaray önünde çok kritik bir gole imza atan yıldız futbolcu bu sezon 37 resmi maçta rakip ağları 8 kez havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı.
CİMBOM'A GÜLMEK YOK
Salgın sonrası lige çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle ilk 2 hedefinden tamamen koptu. Sarı-Kırmızılılar oynadığı son 6 maçı da kazanamayarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ
Trabzonspor çekinerek geldiği Galatasaray deplasmanında rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Bordo-Mavililer şampiyonluğa inancını da gösterdi.
ÖNCE KIRMIZI SONRA PENALTI
32. dakikada Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü. 41. dakikada Trabzon penaltı kazandı. Jose Sosa skoru 1-0 yaptı. 53'te Ndiaye vurdu, Okan köşeden kornere çeldi.
SERİ UMUTLANDIRDI AMA...
70. dakikada Novak kafayı vurdu ve Trabzonspor farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1. dakikada G.Saray penaltı kazandı. Seri farkı bire indirdi: 1-2. Sörloth uzatmalarda skoru belirledi: 1-3.
FEGHOULI'YE BÜYÜK TEPKİ
32. dakikada Feghouli, Da Costa'ya tekmesi sonrası kızardı. Taraftarlar sorumsuzca hareketi nedeniyle Feghouli'ye büyük tepki gösterdi. Yıldız futbolcu 2017-18 sezonunda yine Trabzon maçında oyundan atılmıştı.
HELAL SANA ABDÜLKADİR
Cüneyt Çakır 75. dakikada Trabzonspor lehine taç kararı verdi. Ancak Abdülkadir Ömür, "Top benden çıktı" deyince Çakır kararını değiştirdi.
SEKİDİKA YİNE YAKTI!
G.Antep maçında oyuna girip penaltı yapan Sekidika dün de takımını yaktı. Genç futbolcu, Novak'ın golünde büyük bir savunma hatası yaptı.
NOVAK'TAN 37 MAÇTA 8 GOL
TRABZONSPOR'un sol beki Filip Novak müthiş hücum performansını sürdürüyor. Dün gece Galatasaray önünde çok kritik bir gole imza atan yıldız futbolcu bu sezon 37 resmi maçta rakip ağları 8 kez havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı.
CİMBOM'A GÜLMEK YOK
Salgın sonrası lige çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle ilk 2 hedefinden tamamen koptu. Sarı-Kırmızılılar oynadığı son 6 maçı da kazanamayarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ
Trabzonspor çekinerek geldiği Galatasaray deplasmanında rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Bordo-Mavililer şampiyonluğa inancını da gösterdi.