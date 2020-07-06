Trabzon’da büyük coşku

Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Derbi zaferi sonrası büyük bir sevinç yaşayan Bordo-Mavili taraftarlar, sokaklara akın etti. Büyük kalabalıklar halinde Galatasaray galibiyetini kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluğa olan inançlarını yaptıkları tezahüratlarla yüksek sesle dile getirdi.
G.Saray maçının sevinci gece geç saatlere kadar yaşandı. Trabzon sokakları Galatasaray galibiyetinin ardından doldu taştı. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle caddeleri adeta aydınlattı.
G.Saray maçının sevinci gece geç saatlere kadar yaşandı. Trabzon sokakları Galatasaray galibiyetinin ardından doldu taştı. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle caddeleri adeta aydınlattı.