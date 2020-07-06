Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da büyük coşku

    spor’un ’ı yenmesinin ardından sokaklara akın eden taraftarlar, bayram yaptı. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle caddeleri adeta aydınlattı.

    Trabzon’da büyük coşku
    Trabzonspor, deplasmanda 3-1 mağlup etti. Derbi zaferi sonrası büyük bir sevinç yaşayan Bordo-Mavili taraftarlar, sokaklara akın etti. Büyük kalabalıklar halinde Galatasaray galibiyetini kutlayan sporlu taraftarlar, şampiyonluğa olan inançlarını yaptıkları tezahüratlarla yüksek sesle dile getirdi.




    G.Saray maçının sevinci gece geç saatlere kadar yaşandı. Trabzon sokakları Galatasaray galibiyetinin ardından doldu taştı. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle caddeleri adeta aydınlattı.
    Haberler Spor Trabzon’da büyük coşku
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri