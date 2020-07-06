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    • 06.07.2020 10:39
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    'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre 'de 31. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik mücadelelerinden Başakşehir - Denizli maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, Trabzonspor - Antalyaspor maçına ise Halil Umut Meler atandı.

    Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

    'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

    8 Temmuz Çarşamba:
    18.30 Demir Grup Sivas-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
    21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
    21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

    9 Temmuz Perşembe:
    18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
    21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
    21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan

    Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı.


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