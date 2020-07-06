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    • 06.07.2020 10:27
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    Çapraz bağları kopmuştu | geri dönüyor

    İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen Milli yıldızımız sahalara geri dönüyor...12 Ocak’ta Roma karşısında ilk golünü atan ve aynı mücadelede çapraz bağları kopan Merih  Demiral tesislere kapandı. 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta takım idmanlarına başlayacak ve Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak.

    İtalya Serie A devinde Juventus'ta forma giyen milli gururumuz Merih Demiral, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda 12 Ocak'ta oynanan Roma maçında Torino ekibiyle ilk golünü atarken, aynı mücadelede çapraz bağları kopmuştu.

    Fanatik'in haberine göre;Rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Juventus tesislerinde adeta kamp kuran ve tesislerde kalmaya başlayan Merih önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Son olarak Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink'e ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, 'Sahalara dönebilir' raporu aldı.

    Son bir haftadır çalışmalarını hızlandıran Merih, bir süredir Juventus tesislerinde kalmaya başladı. Milli futbolcu Serie A'da lider durumda olan ve sekiz maçı kalan takımına en azından son haftalarda destek vermek istiyor.

    Yıldız savunmacı, bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Juve'nin kadrosunda olacak. Öte yandan Siyah-Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Lyon'a 1-0 kaybetmişti.

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