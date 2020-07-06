Son bir haftadır çalışmalarını hızlandıran Merih, bir süredir Juventus tesislerinde kalmaya başladı. Milli futbolcu Serie A'da lider durumda olan ve sekiz maçı kalan takımına en azından son haftalarda destek vermek istiyor.

Yıldız savunmacı, bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Juve'nin kadrosunda olacak. Öte yandan Siyah-Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Lyon'a 1-0 kaybetmişti.