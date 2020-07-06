Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta tüm hesaplar 65 puan için

    Teknik Direktörü, “Tüm hesaplar 65 puan için. 5’te 5 yaparsak hedefimiz daha da büyür” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 6 Temmuz tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    Tüm hesaplar 65 puan için
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 5 maçı kazandıkları takdirde hedeflerinin daha da büyüyebileceğini söyledi. Başarılı hoca, "Tüm hesaplar ligi 65 puanla bitirmek için. Bundan sonra sezon sonunda farklı bir tablo karşımıza çıkabilir" dedi. Kayserispor'un 5 maçlık seride ilk halka olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Özellikle 1 hafta içinde oynayacağımız Kayseri, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmemiz şart" dedi.

    ALANYA'DAN 'A N'SAKALA TEPKİSİ
    ALANYASPOR, sezon son sözleşmeleri sona erecek olan N'Sakala'nın Beşiktaş'ın devreye girmesi ile yeni kontrat teklifine olumsuz yanıt verdiğini açıkladı. Alanya, Beşiktaş'ın usulsüz davrandığını savundu.

    DUSCO TOSİC'E BIÇAKLI TEHDİT
    Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tosic'e Belgrad'da bir grubun bıçakla saldırdığı ancak Tosic'e birşey olmadığı öğrenildi.

    KARTAL 3'TE 3 İÇİN ÇIKIYOR
    LİGDE son 2 maçını kazanan Beşiktaş bugün kritik bölgede bulunan Kayserispor'un konuğu oluyor. Kartal'da Adem, Umut ve Boyd, Kayserispor'da ise Mensah forma giyemeyecek.

    Haberler Spor Beşiktaş'ta tüm hesaplar 65 puan için
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri