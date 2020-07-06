Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 5 maçı kazandıkları takdirde hedeflerinin daha da büyüyebileceğini söyledi. Başarılı hoca, "Tüm hesaplar ligi 65 puanla bitirmek için. Bundan sonra sezon sonunda farklı bir tablo karşımıza çıkabilir" dedi. Kayserispor'un 5 maçlık seride ilk halka olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Özellikle 1 hafta içinde oynayacağımız Kayseri, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmemiz şart" dedi.sezon son sözleşmeleri sona erecek olan N'Sakala'nın Beşiktaş'ın devreye girmesi ile yeni kontrat teklifine olumsuz yanıt verdiğini açıkladı. Alanya, Beşiktaş'ın usulsüz davrandığını savundu.Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tosic'e Belgrad'da bir grubun bıçakla saldırdığı ancak Tosic'e birşey olmadığı öğrenildi.son 2 maçını kazanan Beşiktaş bugün kritik bölgede bulunan Kayserispor'un konuğu oluyor. Kartal'da Adem, Umut ve Boyd, Kayserispor'da ise Mensah forma giyemeyecek.