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    • 05.07.2020 23:19
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    Konya'da 90+5'te kritik 3 puan! MAÇ SONUCU: 1-0

    Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'u ağırladı. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 90+5'te penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı. .

    Konya'da 90+5'te kritik 3 puan

    Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Farouk Miya kaydetti. Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.




    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

    31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

    45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi.

    60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı.

    76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi.

    86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

    90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

    90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

    Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Haberler Spor Konya'da 90+5'te kritik 3 puan! MAÇ SONUCU: Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor
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