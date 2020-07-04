Alanyaspor deplasmanda farka koştu

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 4-1'lik skorla kazanarak, rakibinin kümede kalma umutlarına büyük darbe vurdu.
Ligde 3 maç sonra kazanan Akdeniz ekibinin gollerini 64'te Papiss Cisse, 66'da Onur Bulut, 78'de Bakasetas (pen.) ve 90'da Junior Fernandes kaydetti.
Başkent ekibinin tek sayısı 82'de Rivas'tan geldi. Ankaragücü'nde Orgill, 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 48'e yükseltirken, son sıraya demir atan Ankaragücü 25 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada sağ kanattan aldığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kitsiou'nun zayıf vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
15. dakikada Juanfran'ın sağ çaprazdan yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Friedrich, topu kornere tokatladı.
28. dakikada ceza sahasının solundaki Ceyhun Gülselam, topu penaltı noktasının gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Bakasetas'ın şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu MKE Ankaragücü savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
31. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
40. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayının üzerinde buluşan Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Welinton'un Orgill'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, sağına uzanarak topu kurtardı. Penaltıdan sonra aynı dakikada gelişen konuk ekip atağında, Salih Uçan'ın pasına ceza sahasında gelişene vuran Efecan Karacan'ın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.
İlk yarı golsüz sona erdi.