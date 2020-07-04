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    • 04.07.2020 19:58
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    - | İlk 11'ler belli oldu

    'in 30. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu

    , 'in 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.


    İLK 11'LER

    FENERBAHÇE:     Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi


    GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek





    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
    Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

    Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

    Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

    3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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