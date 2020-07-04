Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.07.2020 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2020 10:56
    ABONE OL

    hangi kanalda? ?

    Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından birisi olan ne zaman başlıyor? ? Kovid-19 salgını nedeniyle birçok spor dalında olduğu gibi Formula 1’de de 2020 sezonu ertelenmişti. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı F1 tutkunları tarafından merak ediliyordu. Açıklanan takvime göre yeni sezonun ilk yarışı Avusturya’da yapılacak. Peki, ? Formula 1 hangi kanalda? İşte yanıtı!

    Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor?

    Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda? Dünyanın merakla izlenen yarışlarından birisi olan Formula 1 2020 sezonu başlıyor! Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu yeni düzenlenen takvimle birlikte açılacak. İlk yarışın Avusturya'da yapılacağı Formula 1 2020 sezonu ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda?

    FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

    Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.

    FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Formula 1 yönetiminin aldığı karar sonrasında 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya'da koşulacak olan yarışla başlayacak.

    Sıralama turları bugün yapılacakken ilk yarış 5 Temmuz saat 16:10'da başlayacak.

    2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi:

    5 Temmuz – Avusturya

    12 Temmuz – Avusturya

    19 Temmuz – Macaristan

    2 Ağustos – Britanya

    9 Ağustos – Britanya

    30 Ağustos – Belçika

    6 Eylül – İtalya

    27 Eylül – Rusya

    25 Ekim – ABD

    01 Kasım – Meksika

    15 Kasım – Brezilya

    29 Kasım – Abu Dhabi
    Haberler Spor Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor?
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri