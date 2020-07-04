Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor?

Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda? Dünyanın merakla izlenen yarışlarından birisi olan Formula 1 2020 sezonu başlıyor! Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu yeni düzenlenen takvimle birlikte açılacak. İlk yarışın Avusturya'da yapılacağı Formula 1 2020 sezonu ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda?

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.