Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor?

Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda? Dünyanın merakla izlenen yarışlarından birisi olan Formula 1 2020 sezonu başlıyor! Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu yeni düzenlenen takvimle birlikte açılacak. İlk yarışın Avusturya'da yapılacağı Formula 1 2020 sezonu ne zaman başlıyor? Formula 1 hangi kanalda?
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.
FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Formula 1 yönetiminin aldığı karar sonrasında 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya'da koşulacak olan yarışla başlayacak.
Sıralama turları bugün yapılacakken ilk yarış 5 Temmuz saat 16:10'da başlayacak.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi:
5 Temmuz – Avusturya
12 Temmuz – Avusturya
19 Temmuz – Macaristan
2 Ağustos – Britanya
9 Ağustos – Britanya
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
27 Eylül – Rusya
25 Ekim – ABD
01 Kasım – Meksika
15 Kasım – Brezilya
29 Kasım – Abu Dhabi