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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    Yuto 'dan 'a ağlatan veda

    'da 2.5 yıldır forma giyen Japon star sözleşmesi dondurulduğu dönemde bile profesyonellikten ödün vermedi. Sanki her an idmana çıkacakmış gibi çalışan sözleşmesi sona erdiği için takımla son antrenmanına çıktı. Duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki sol beke ve arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu.

    Samuray’ın gözyaşları
    Nagatoma'dan ağlatan veda... 'da 2.5 yıldır forma giyen Japon star sözleşmesi dondurulduğu dönemde bile profesyonellikten ödün vermedi. Sanki her an idmana çıkacakmış gibi çalışan sözleşmesi sona erdiği için takımla son antrenmanına çıktı. Duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki sol beke ve arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu.



    Nagatomo son antrenmanda gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarıyla ve teknik heyetle vedalaşırken duygusal sahneler yaşandı.

    Japon futbolcu Nagatomo idmanda gözyaşlarına hakim olamadı. S on antrenmanına çıkan yıldız oyuncu 2.5 senede herkesin sevgilisi olmuştu.
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