ağlatan veda... Galatasaray 'da 2.5 yıldır forma giyen Japon star sözleşmesi dondurulduğu dönemde bile profesyonellikten ödün vermedi. Sanki her an idmana çıkacakmış gibi çalışan Nagatomo sözleşmesi sona erdiği için takımla son antrenmanına çıktı. Duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki sol beke Fatih Terim ve arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu.Nagatomo son antrenmanda gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarıyla ve teknik heyetle vedalaşırken duygusal sahneler yaşandı.Japon futbolcu Nagatomo idmanda gözyaşlarına hakim olamadı. S on antrenmanına çıkan yıldız oyuncu 2.5 senede herkesin sevgilisi olmuştu.