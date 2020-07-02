



Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, G.Saray'a karşı takımının en büyük kozu olacak. Alanya ve A.Gücü maçlarında ağrıları olmasına rağmen mücadele eden Norveçli hazır hale geldi. Hüseyin Çimşir oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik kuracak.