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    • 02.07.2020 Gazete
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    ile 'ı vuracak!

    , önünde oyun planını ’u gol yollarında beslemek üzere kuracak. oyuncu bu sezon 3 büyüklere karşı 5 gol atarak yıldızlaştı.



    Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, G.Saray'a karşı takımının en büyük kozu olacak. Alanya ve A.Gücü maçlarında ağrıları olmasına rağmen mücadele eden Norveçli hazır hale geldi. Hüseyin Çimşir oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik kuracak.



    SUSKUNLUĞUNU SON MAÇTA BOZDU
    Sörloth, Galatasaray maçında ortaya koyacağı performansla bir kez daha taraftarlarının gönlünü kazanmak istiyor. Norveçli, A.Gücü maçında attığı golle 6 haftalık suskunluğunu bozmuştu.




    BÜYÜK MAÇLARDA BAŞKA OYNUYOR
    Bu sezon oynadığı debi maçlarda İstanbul takımlarını boş geçmeyen Sörloth, Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 1 gol ve G.Saray'a 1 gol attı. Sörloth, derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor.



    NORVEÇLİ TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
    Norveçli oyuncu kalan haftalarda gollerine devam ederek adını Trabzonspor tarihine en golcü yabancı oyuncu olarak yazdırmayı da amaçlıyor. Sörloth, Şota'nın rekorunu kırma peşinde.
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