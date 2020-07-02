Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin düşündüğü ilk isim olan Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı.
Barcelona, Litvanyalı koç ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Jasikevicius ise Barcelona armasını öptüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
İspanyol ekibi, Sarunas Jasikevicius'un 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
2015-16 sezonunun ortasında Zalgiris Kaunas'ın başına geçen Sarunas, görevde kaldığı 4 yıl içinde kulübü aslında o geldiğinde pek de beklenmeyecek noktalara taşıdı. Takım, 2017-18 sezonunda Final Four oynama başarısı gösterdi.
Oyunculuğu haricinde koçluğuyla da epey ön plana çıkan Saras, üst düzey bir takımda yer almayı sonuna kadar haketmişti.