İspanyol ekibi, Sarunas Jasikevicius'un 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2015-16 sezonunun ortasında Zalgiris Kaunas'ın başına geçen Sarunas, görevde kaldığı 4 yıl içinde kulübü aslında o geldiğinde pek de beklenmeyecek noktalara taşıdı. Takım, 2017-18 sezonunda Final Four oynama başarısı gösterdi.

Oyunculuğu haricinde koçluğuyla da epey ön plana çıkan Saras, üst düzey bir takımda yer almayı sonuna kadar haketmişti.