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    • 02.07.2020 12:13
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    • 02.07.2020 12:13
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    Beko'nun istediği koç 'da

    Beko'nun, Obradovic ile yollarını ayırmasının ardından koçluk için yakından ilgilendiği Litvanyalı teknik adam 'da... Barcelona, 44 yaşındaki Litvanyalı koçla 3 yıllığına anlaştığını resmen duyurdu.

    Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin düşündüğü ilk isim olan Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı.

    Barcelona, Litvanyalı koç ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Jasikevicius ise Barcelona armasını öptüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

    İspanyol ekibi, Sarunas Jasikevicius'un 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    2015-16 sezonunun ortasında Zalgiris Kaunas'ın başına geçen Sarunas, görevde kaldığı 4 yıl içinde kulübü aslında o geldiğinde pek de beklenmeyecek noktalara taşıdı. Takım, 2017-18 sezonunda Final Four oynama başarısı gösterdi.

    Oyunculuğu haricinde koçluğuyla da epey ön plana çıkan Saras, üst düzey bir takımda yer almayı sonuna kadar haketmişti.
    Haberler Spor Fenerbahçe Beko'nun istediği koç Sarunas Jasikevicius Barcelona'da
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