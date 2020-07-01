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    • 02.07.2020 00:51
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    'de deplasmanda 'a 3-2 mağlup oldu

    İngiltere 'in 32'nci hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'a 3-2 mağlup oldu. Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi.

    Chelsea deplasmanda kayıp!

    , Stadı'nda 'a konuk oldu.

    İki Londra temsilcisinin karşılaştığı derbi maçta Chelsea, 42'nci dakikada William'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

    Ev sahibi takım West Ham United, 45+2'nci dakikada Tomas Soucek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

    İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan West Ham United, 51'inci dakikada Michail Antonio'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı.

    'ın öğrencileri, William'ın 72'nci dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı.

    West Ham United, son dakikaları çekişmeli geçen maçın 89'uncu dakikasında Andriy Yarmolenko'nun golüyle maçı 3-2 kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi.

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