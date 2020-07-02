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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    ’a müjdeli haber

    spor'da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen , dün çalışmalara başlarken, sakat olan ve Abdulkadir Parmak ise antrenmanın ikinci bölümünde sahaya çıkarak koşu yaptı.

    Trabzon’a müjdeli haber
    Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen , dün çalışmalara başlarken, sakat olan ve Abdulkadir Parmak ise antrenmanın ikinci bölümünde sahaya çıkarak koşu yaptı. 3 oyuncunun da maç gününe kadar yapılacak olan antrenmanlarda tempoyu artırması bekleniyor. Bilindiği gibi Ekuban ve Nwakaeme'den yoksun olan Bordo-Mavililer, Aytemiz ve Ankaragücü maçlarında hücumda büyük sıkıntı çekti. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Alanyaspor ve A.Gücü, Ekuban ise Ankaragücü maçını kaçırdı.
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