Trabzon’a müjdeli haber

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Anthony Nwakaeme, dün çalışmalara başlarken, sakat olan Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak ise antrenmanın ikinci bölümünde sahaya çıkarak koşu yaptı. 3 oyuncunun da maç gününe kadar yapılacak olan antrenmanlarda tempoyu artırması bekleniyor. Bilindiği gibi Ekuban ve Nwakaeme'den yoksun olan Bordo-Mavililer, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında hücumda büyük sıkıntı çekti. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Alanyaspor ve A.Gücü, Ekuban ise Ankaragücü maçını kaçırdı.